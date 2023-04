Mãe e filho morrem em acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli fará agenda de três dias na terra natal dele, Cruzeiro do Sul, de terça-feira, 4, até quinta-feira, 6.

Na terça-feira, 4, as 16 horas, Cameli entrega a reforma da sede do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – Saneacre, na Avenida Getúlio Vargas.

Na quarta-feira, 5, as 9 horas entrega a obra de revitalização do Quartel da Polícia Militar e da Casa do Comando, além de materiais adquiridos com recursos de emendas parlamentares. As 16 horas estará junto com o prefeito Zequinha Lima na inauguração do Centro Esportivo Municipal, no Bairro Aeroporto Velho.

E quinta-feira, 6, será a vez da cerimônia de posse dos aprovados no concurso da secretaria de Saúde- Sesacre, as 10 horas no Teatro dos Náuas. A posse de 14 médicos e outros profissionais de saúde chegou a ser marcada para Rio Branco, o que revoltou os profissionais que se mobilizaram e conseguiram transferir o evento para esta semana em Cruzeiro do Sul, onde vão atuar.