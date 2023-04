Diocese de Cruzeiro do Sul faz mutirão de confissões

A Diocese de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 3, um mutirão com vários padres, de confissões em três igrejas da cidade para atender os fiéis até quarta-feira, 5.

Nesta segunda-feira as confissões podem ser feitas na Catedral Nossa Senhora da Glória, no centro, pela manhã e a tarde. Na terça-feira,4, será a vez da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida, próximo ao 61 BIS. Na quarta-feira, 5, os fiéis serão atendidos na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Avenida Copacabana.

O bispo da Diocese, Dom Flávio Giovenale, diz que a confissão é a certeza do perdão dos pecados. “O perdão dos pecados é um presente que Jesus nos dá no dia da Páscoa. Na primeira aparição de Jesus na Páscoa ele diz a quem perdoar o perdão será liberado. A quem o retiver, será retido. Então ele nos deu o presente do perdão junto com o presente da Paz e do Espírito Santo. Na confissão temos a certeza do perdão. E é Semana Santa porque respondemos ao convite de Jesus para sermos santos”, cita o líder religioso

Procissão e encenação

A programação da Semana Santa em Cruzeiro do Sul, além de confissões, inclui ainda procissão e encenação da morte de Jesus na Sexta-Feira Santa.

A Procissão do Cristo Morto sairá na sexta-feira, 7, às 6 horas da manhã da Igreja Nossa Senhora da Aparecida pela Avenida Copacabana. Fará parada na Igreja Nossa Senhora do Rosário e na Catedral Nossa Senhora da Glória, no Centro, seguindo para a frente do antigo Fórum, onde haverá a encenação da morte e ressurreição de Cristo.

As 15 horas na Catedral Nossa Senhora da Glória e nas Igrejas de Nossa Senhora Aparecida e do Rosário, haverá celebrações da Paixão do Senhor.

No Sábado,8, Santo haverá missa na Catedral às 19h30 e no Domingo de Páscoa, 9, a missa será no mesmo horário na Catedral Nossa Senhora da Glória.