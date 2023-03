Estado define ações para garantir segurança no trânsito em locais afetados pela enchente

Visando evitar transtornos no trânsito em locais afetados pelas cheias do Rio Acre, que já atinge a cota de 17,07 metros, as forças de segurança do Estado, juntamente com a Defesa Civil municipal realizaram, na manhã desta quarta-feira, 29, na base do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), uma reunião de alinhamento para tratar da segurança no trânsito.

Na oportunidade, foram discutidos meios para evitar o tráfego desnecessário da população nas áreas alagadas ou interditadas. A Defesa Civil, em conjunto com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) fez um apelo às pessoas, pedindo a compreensão de todos nesse momento de emergência.

“Nesse momento colaborem com a segurança. Pessoas que estão indo ver áreas alagadas, evitem esses locais porque dessa maneira você colabora com a sua segurança e com os órgãos que estão prestando socorro e resposta para as dificuldades da população”, destaca o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão.

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Taynara Martins, pede aos condutores, pedestres e moradores que não obstruam as vias. Havendo a necessidade de interditar um local, que os órgãos de trânsitos sejam acionados.

“Pedimos a colaboração da população para que não faça interdições próximo de suas casas sem a devida autorização, porque isso acaba prejudicando o trânsito e podem ocorrer acidentes. Se houver necessidade de alguma interdição, pode entrar em contato no 190”, explica Taynara.

O Corpo de Bombeiros reforça para que que a população não ultrapasse os bloqueios. “Você tem que entender que por ali não pode passar porque você está pondo em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas que estão trabalhando”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles da Silva Santos.

Estiveram presentes o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel Evandro Bezerra, o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Fonseca, e o tenente do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), Adno Kennedy Silva.