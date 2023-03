Vereador defende punição para quem cobrar para transportar alagados em barcos

Na manhã desta terça-feira, 28, a vereadora Lene Petecão (PSD) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal propondo que as pessoas atingidas pelas águas dos igarapés e Río Acre, sejam isentas do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).pela prefeitura da capital.

No entanto, a paralmentar elogiou a atitude do prefeito Tião Bocalom em prorrogar a cobrança, porém, disse ser necessário a suspensão devido as perdas que moradores e empresários tiveram. “Na verdade eu até parabenizo a sugestão do prefeito, mas diante do caos que se encontra de mais de trinta mil pessoas desabrigadas, outras que perderam tudo. Eu acho de bom tamanho que a gente pudesse suspender, já que ele tem uma reserva de recurso”, defendeu.

A ideia do PL é suspender apenas para os moradores que tiveram perdas. Para isso, as pessoas que foram atingidas teriam que comprovar por meio de cadastros.