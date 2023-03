Na China, diretoria da Frisacre diz que Acre deve entrar no mapa da Exportação com ajuda de Jorge Viana

Cumprindo agenda em Pequim, na China, a diretoria do Frisacre, um dos 80 frigoríficos do Brasil que busca autorização do governo chines para exportação da carne bovina para Ásia, se reuniu nesta terça-feira, 28, com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana , o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o Secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart e a Diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Ana Lúcia Viana.

Os empresários Murilo Leite e Ricardo Leite, representantes da Frisacre, trataram com as autoridades os detalhes finais da habilitação do frigorífico acreano. “O Acre estará no mapa da exportação para a China muito em breve. Isso alavancará sobremaneira a economia local”, defendeu Murilo, enfatizando no aumento da geração de emprego e renda local.

Desde 2018 a Frisacre tenta viabilizar a exportação para China e nesses três primeiros meses de governo Lula o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro já acolheu a documentação necessária para o pleito. Atualmente, o processo está em fase de habilitação do Mapa. Com a efetivação do negócio com a China, as exportações do Acre podem crescer 200%.

Na quarta-feira, 29, a comitiva do Acre participara de um evento promovido pela Apex com mais de 500 empresários brasileiros e chineses.