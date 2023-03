Quintal do Osvaldo alaga e dono brinca: “agora temos piscina”

Rio Branco vive uma situação preocupante após as fortes chuvas da última quinta-feira, 23. Com vários pontos alagados, um desse locais ocorre no bairro 6 de Agosto. Um dos mais tradicionais e conhecidos Bar e Restaurante da Capital, Quintal do Osvaldo, também sofre com a cheia do Rio Acre.

Mesmo com a maior parte do estabelecimento submerso, o proprietário brincou com a situação, afirmando “é melhor rir porque se não vou chorar”. Segundo ele, o local está aberto para quem quiser almoçar, tomando uma cerveja gelada e ainda mostrou novidades.

“Agora temos um espaço com um piscina aqui. O cara vai para o Ceará, fica tomando uma cervejinha com os pés dentro da água, por que no quintal do Osvaldo ele não pode ficar do mesmo jeito?”, declarou.

Osvaldo ainda liberou as novas vestimentas para frequentar o bar. “Está liberado para você vir de tanguinha e de shortinho. É isso, está tudo normal, errado estou eu, em estar aqui na área que é da natureza. A gente tem que ter ciência disso”.

Em nova medição da Defesa Civil Municipal próxima a área, foi notificado que o manancial alcançou 15,98 metros nesta manhã, preocupando o órgão.

VEJA O VÍDEO: