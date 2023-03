Após BR-364 apartar no Acre, Jorge Viana se reúne com Ministro dos Transportes

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana, esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 24, com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar do novo problema que surgiu na BR-364, deste vez no trecho do Acre, próximo ao Balneário Quinoá, que apartou no final da tarde de ontem, devido às fortes chuvas que atingiram o Estado.

“Hoje cedinho, procurei o ministro dos Transportes, Renan Filho , na casa dele para tratar da gravíssima situação de calamidade que o Acre vive nas cidades por conta das fortes chuvas e, óbvio, também em relação a BR 364, que vive um drama enorme nos últimos anos, que agora se agrava com interrupções que aconteceram na área de Rondônia e ontem aqui perto do km 20, ali no Quinoá, em Rio Branco. Ele deixou claro seu compromisso de nos ajudar, ligou para o presidente do DNIT e está muito atento para recuperar esse tempo perdido, já que é uma decisão do presidente Lula cuidar do Brasil novamente”, citou Viana.

Viana lembrou que trabalhou nessa estrada há 20 anos, fazendo a parte mais difícil e dura e agora a BR 364 vive essa calamidade, devido aos últimos 4 anos de abandono pelo Governo Federal. “O ministro Renan Filho também foi muito atencioso com nosso pedido para que comece o quanto antes a recuperação da BR 364 até Cruzeiro do Sul”, frisou. Jorge também disse que “hoje cedo também estive em contato com o chefe da casa civil para informar ao governo que também estou a frente deste esforço de ajuda ao Estado do Acre nesse momento de calamidade”.

Já o Ministro, após conversa com Viana, ligou para o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. “O Acre sofreu bastante essa semana primeiro por conta das dificuldades que a Rodovia 364 teve em Rondônia e nós rapidamente reabrimos a rodovia com desvio e de ontem para cá uma outra chuva muito forte, a falta de manutenção na BR-364 ao longo dos últimos 4 nos traz muito problema, mas nós vamos resolver essa situação, garantir o fluxo para o povo do Acre, e garantir os investimentos para esse ano”, garantiu Renan.