Matteus Amaral, minimiza polêmica sobre fraude em sistema de cotas: ‘Maldade’

Matteus Amaral, do BBB 24, no último sábado (15), em um seminário em Alegrete, no Rio Grande do Sul, se manifestou sobre a polêmica de ter usado o sistema de cotas raciais para ingressar em uma universidade. O caso caiu como uma bomba na web.

O ex-BBB afirmou que está sendo vítima de “maldade” e agradeceu o apoio que anda recebendo das pessoas no local.

‘Maldade’

“Não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Agora, teve alguns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Quero agradecer do fundo do coração por tudo que estou vivendo, por todas as pessoas que fazem de tudo para fazer coisas melhores”, desabafou ele.

Segundo o IFFAR (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha), Matteus se declarou preto em 2014 no sistema de cotas. O caso revoltou muitos internautas, inclusive os ex-colegas de confinamento do BBB 24 do estudante, como Alane e Lucas Buda.