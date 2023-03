Motoqueiro levado por correnteza tentava salvar família ilhada: “perdi o pouco que tinha”

O gari Rafael Robson Ferreira Andrade, que tentou atravessar uma rua completamente inundada nesta quinta-feira, 23, e acabou levado pela correnteza no Distrito Industrial, em Rio Branco, gravou um vídeo para explicar o motivo de ter desobedecido as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, estava aflito pois tinha acabado de receber uma ligação da esposa pedindo ajuda para salvar os objetos, uma vez que a residência do casal também foi alagada pelo igarapé. Na casa também estavam seus dois filhos, de 6 e 7 anos.

“Queria salvar minha família. Meu chefe me liberou e vim às pressas socorrer minha mulher e meus filhos. Ela me ligou dizendo que a casa tinha alagado e vim salvar as poucas coisas que tinha. Não pensei em nenhum momento nas consequências que iriam acontecer. Por isso atravessei com a moto”, explicou.

Após a tentativa frustrada de tentar atravessar a rua inundada, ele deixou a motocicleta amarrada numa palheira e foi para casa. “Deixei minha moto debaixo d’água e vim socorrer eles. Meu objetivo era chegar em casa, salvar minhas coisas e meus filhos”, afirma.

Ao chegar em casa, percebeu que sua geladeira havia queimado, a caixa d’água arrastada pela água, entre outros prejuízos materiais. A motocicleta também está com problemas.

Rafael deixa seu número de telefone para caso alguém possa ajudá-lo: (68) 99228-0546.

VEJA O RELATO: