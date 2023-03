Oito municípios lideram expansão da soja no Acre em 2023

Até 2020 só existiam plantios de soja em Plácido de Castro, Capixaba e Rio Branco mas em 2023 são oito municípios produzido o grão no Acre: Além dos três pioneiros, Acrelândia, Porto Acre, Senador Guiomard, Xapuri e Epitaciolândia também adotaram o cultivo -um avanço de 166% em três anos.

A evolução da área plantada em poucos anos impressiona: em 2019 eram 1.660 hectares plantados em soja e em 2023 são 11.395h.

A concentração de áreas cultivadas ocorre em Plácido de Castro e Capixaba, que juntos cultivam 6,3 mil hectares. Os outros seis plantam 5.095 hectares, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE.

Assim, Plácido e Capixaba somam 23% das áreas cultivadas levando em conta o total plantado.

Segundo o IBGE, a soja será o carro-chefe da safra de cereais e leguminosas este ano ano no Acre, com um crescimento previsto de mais de 73 em comparação à colheita anterior. A produção do grão está estimada em 38,7 mil toneladas este ano.