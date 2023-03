Governo e prefeitura executam serviço de drenagem em ruas de Tarauacá

Uma forte chuva acompanhada de ventania causou diversos estragos em casas e vários pontos da cidade de Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (21). O Aeroporto Marmud Cameli chegou a ficar fechado devido ao teto baixo por cerca de uma hora.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender ao menos cinco ocorrências na cidade. As residências dos Bairros Telégrafo, João Alves e Aeroporto Velho foram destelhadas.

No Bairro do Telégrafo, parte do telhado de uma casa foi arrancado pela força do vento. No Aeroporto Velho, o vento levou toda a cobertura de uma residência em construção. O telhado foi parar no meio da rua. Parte da rede de energia elétrica foi atingida, chegando a faltar luz no local, mas a Energisa trabalha no local para restabelecer o serviço. Não há notícias de feridos nas ocorrências.

A orientação da tenente Daniela Marques, do Corpo de Bombeiros, é de que em casos como esse, a corporação seja imediatamente acionada por meio do número 193. “Nosso atendimento em Cruzeiro do Sul já foi restabelecido pelo 193”, afirma.