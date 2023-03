Escola de Música do Acre abre quase 600 vagas para cursos de formação inicial

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 20, a convocação dos aprovados no concurso efetivo da Secretaria Estadual de Saúde para as etapas de inspeção médica e entrega de documentos, última etapa antes da solenidade de posse no cargo.

A nomeação de 220 aprovados foi publicada em edição extra do D.O.E na última quinta-feira, dia 16.

Para a inspeção médica, os candidatos precisam apresentar Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos, Avaliação neurológica, Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos), Avaliação infectológica, Avaliação psiquiátrica e Avaliação ortopédica, com Raio X total de coluna.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, o candidato deverá se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 03 de abril de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco/AC ou das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul.

A posse está marcada para o dia 10 de abril de 2023, às 09h, na Secretaria de Estado de Saúde, situada na Rua Benjamin Constant, nº 830, Centro de Rio Branco.

Confira abaixo a relação dos candidatos, laudos e documentações exigidas.