Educação do Acre irá lançar novo edital de processo seletivo com 5 mil vagas

O secretário estadual de educação do Acre, Aberson Carvalho, participou do programa Bar do Vaz nesta quinta-feira, 16, onde apresentou novidades da área educacional do governo Gladson Cameli ainda para este ano.

Aberson responde pela secretaria desde o final do primeiro mandato de Gladson à frente do governo do Acre, em 2022. Apesar de ser uma pasta delicada, é de extrema necessidade para a população. Recentemente, divulgou uma nova conquista, que a entrega de tablets aos alunos da rede pública de ensino.

“A escola estadual começou a ser informatizada, num movimento pós-pandemia. Pensamos em fortalecer os anos finais [Ensino Médio] e adquirimos mais de 40 mil tablets”, disse o gestor.

Os aparelhos são doados aos alunos e poderão ser levados para casa. “Estamos tentando que a Aleac aprove uma lei para que possamos tirar os tablets do patrimônio do estado e doar aos alunos”, garante, ressaltando que desse 2021 o governo atua com o programa ‘Educação Conectada ‘.

Para a secretaria, o uso do tablet não serve somente para redes sociais, mas para garantir uma melhor qualidade no ensino. “O mundo hoje é tecnológico. Serve para que ele faça pesquisas e atividades da escola”, afirma Carvalho.

Com mais de 16 mil servidores e 140 mil alunos em todo o estado, a secretaria se ajusta novamente para fazer mais uma convocação de professores. “Em breve, até a próxima semana, um edital será lançado do novo processo seletivo para 5 mil pessoas. Já está tudo organizado”. Outro objetivo da Educação estadual é levar a escola de línguas para o sistema de ensino à distância, o EAD, para que pessoas do interior do Acre possam aprender o inglês, espanhol, francês ou italiano.

O secretário afirma que o ‘Prato Extra’ dado aos alunos das escolas estaduais é um projeto que deve transcender o governo. “Não tem como voltar para trás. Estamos avançando bem, mas enquanto gestor, sempre temos um olhar crítico de que podemos melhorar. Estamos no caminho certo. Agora é hora da qualidade, porque a infraestrutura está sendo dada”.

Assista a entrevista na íntegra: