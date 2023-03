Navio Hospital atende em Cruzeiro do Sul e seguirá para Marechal Thaumaturgo

O Navio Hospital Dr. Montenegro está novamente em Cruzeiro do Sul e a equipe atende a população no Porto da Várzea. O comandante da tripulação, capitão de corveta Thiago Batista Rocha D’Oliveira, disse que até domingo a embarcação seguirá viagem para o Alto Rio Juruá, para o município de Marechal Thaumaturgo.

“Até o final dessa semana, provavelmente, iremos demandar a navegação para Marechal Thaumaturgo, onde a princípio, ficaremos por volta de uns 5 a 6 dias”, relata o militar

Os atendimentos de saúde no Navio-Hospital da Marinha, começaram no dia 10 de fevereiro. Além dos 27 profissionais de saúde, a embarcação conta com aparelhos de mamografia e ultrassonagrafia.

Este ano, a prioridade é o atendimento às crianças e aumento da taxa de vacinação, o que é executada em parceria com a secretaria Estadual de Saúde – Sesacre e as secretarias municipais. Este é o segundo ano que há uma pediatra na equipe, que conta ainda com clínicos, dentistas, radiologista, odontopediatra, buco-maxila facial, cirurgiões dentistas e farmacêuticos. Esta é a 23° viagem do Navio Hospital ao Vale do Juruá, que este ano já atendeu os moradores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Porto Walter.