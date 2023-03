Governo envia mais uma “reforma da reforma” retirando da Casa Civil o poder da verba de mídia

O governo do Acre enviou mais um projeto de lei alterando a atual reforma administrativa aprovada na Assembleia Legislativa. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta quarta-feira (8) que o Governo do Estado prioriza a gastança ao invés de privilegiar, neste 8 de Março, às professoras que são 80% do pessoal da Secretaria de Educação do Acre.

Edvaldo se refere à mensagem enviada pelo governador Gladson Cameli para “redistribuição de competência” em matéria de planejamento da comunicação, criação de conteúdos publicitários do governo e contratos de publicidade e pesquisas, entre a Secretaria da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Comunicação. Ou seja: a mensagem pretende a retomada pela Secretaria de Estado da Comunicação da gestão dos contratos de publicidade antes na Casa Civil.

Essa movimentação foi considerada ironicamente por Edvaldo como “a reforma da reforma da reforma” porque recentemente a Aleac aprovou uma reforma administrativa no governo. “A incompetência é tão grande que dizem: “esquecemos um negocinho ali na Comunicação…”, disse o deputado do PCdoB ao comparar a situação das professoras, que esperavam pelo envio do PL reajustando seus salários no Dia da Mulher.

Para ele, o governo demonstra pressa para promover a gastança, mas não tem pressa alguma para um gesto de valorização das mulheres da Educação. “Às vezes a fala não reflete as atitudes. A maior categoria do Acre, onde a maioria são mulheres, é a educação. Todo mundo tem alguém no seu núcleo familiar, alguém que é professora”, disse.

Em outro tema, Edvaldo ressaltou que a turma de formandos da Academia de Polícia Civil é fruto da luta deles próprios e da ação do Parlamento Estadual, e parabenizou a todos pela conquista já anunciada de convocação para 10 de abril.