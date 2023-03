TRE do Acre promove campanha de arrecadação de materiais eleitorais históricos

Os três acusados pela morte do jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, em março de 2021 em Rio Branco, são julgados nesta terça-feira (7) na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os irmãos Walisson Campos de Almeida e Paulo Ricardo de Almeida Martins e o comparsa deles Rodrigo Dantas de Mendonça respondem por homicídio triplamente qualificado, corrupção de menores e também por integrar organização criminosa.

Além dos réus, quatro testemunhas devem ser ouvidas durante o júri, entre elas a mãe da vítima. Questionado sobre quais as expectativas para o julgamento, o promotor de Justiça, Carlos Pescador disse que é preciso ouvir as testemunhas antes de se manifestar.

O crime ocorreu no dia 2 de março de 2021 no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito da capital acreana, após a vítima ser levada de casa por um conhecido. Esse conhecido teria falado que queria conversar com a vítima. Depois disso, Samuel da Silva não voltou mais.

A vítima foi achada decapitada no dia seguinte. Na época, as investigações apontaram que dois dos presos pelo crime moravam no mesmo bairro que a vítima e cresceram juntos. O trabalho investigativo da Polícia Civil também descobriu que Rodrigo Dantas de Mendonça seria o mandante do crime e que os irmãos Walisson Campos de Almeida e Paulo Ricardo de Almeida Martins ajudaram.

A motivação para o assassinato seria porque a vítima tinha trocado de facção criminosa, ou seja, tinha “traído a facção”. Em abril do mesmo ano, a Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público contra os três acusados de assassinar o jovem.

A polícia identificou quatro suspeitos de participação no crime, sendo os três maiores de idade e um adolescente.

Walisson Campos de Almeida foi preso no mesmo dia em que o corpo da vítima foi encontrado. Ele confessou ter matado Samuel da Silva. De acordo com a polícia, ele era amigo de infância da vítima e tinham crescido juntos no mesmo bairro. Ele seria um dos executores do crime.

Um adolescente que também teria participação no crime foi ouvido pela polícia e confessou, mas como tinha passado o período de flagrante, não foi apreendido. No dia 16 de março daquele ano, no mesmo bairro onde o corpo da vítima foi achado, Rodrigo Dantas de Mendonça foi preso pela Polícia Civil.

Paulo Ricardo de Almeida Martins, o terceiro acusado de participação na morte, foi localizado e preso no dia 20 de abril de 2021 no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Com informações do G1.