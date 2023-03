Governo nomeia Cadmiel Bomfim para cargo de diretor na Segov

O Mapa da Mineração mostra que ao contrário do senso comum há mineração ilegal no Acre. Em Rio Branco, segundo dados de 2020 do Mapa, a mineração de argila no município de Rio Branco virou uma ocorrência ambiental.

Ainda em 2020, o Parque Estadual do Chandless foi alvo de mineração de ouro. Não se sabe o que foi encontrado mas, segundo o Mapa, Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus informaram a ocorrência, que trata também de invasão de território.

O Mapa é produzido pelo Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil. No país, são 749 localidades em conflito e 851 ocorrências.

O Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil, iniciado em 2020, tem por objetivo denunciar anualmente para a sociedade brasileira e para o mundo a intensidade, localização e o perfil dos conflitos envolvendo a mineração e os setores associados a ela. Além disso, o monitoramento, de caráter permanente, visibiliza as violações de direitos humanos cometidas, sistematicamente, pelo setor mineral brasileiro, assim como as reações dos grupos sociais atingidos.

Os dados do Observatório evidenciam como os danos, ações e violações geradas por mineradoras, garimpeiros e, por vezes, pelo Estado deflagram respostas de grupos sociais atingidos, movimentos sociais ou instituições do poder público.

O monitoramento revela os principais causadores de conflitos; as empresas, suas nacionalidades e maiores acionistas; as violações causadas; e que grupo social e quantos indivíduos sofrem com a extração, transporte e transformação mineral no território brasileiro.