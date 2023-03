Motociclista colide contra caminhão, é atropelado e vai parar em estado grave no PS

O motociclista Sandro Torres Cavalcante, 56 de anos, foi atropelado na manhã desta sexta-feira, 3, após colidir contra um caminhão de entulho na Rua Manaus, no Parque das Palmeiras, em Rio Branco e foi parar em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Sandro trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 160 Start, de cor cinza, placa QLX-7D94 quando colidiu de frente com o caminhão papa entulho e em seguida foi atropelado. Com o impacto, Sandro caiu desmaiado. O motorista permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista ao Pronto de Rio Branco, em estado de saúde grave. Segundo a Médica do SAMU, o paciente sofreu fraturas nas duas pernas e um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) moderado.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A moto foi removida e encaminhada por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).