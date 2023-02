PRF apreende quase 6 quilos de drogas em Rio Branco

A Associação Médica do Brasil (AMB) e a Universidade de São Paulo lançaram neste mês de fevereiro o estudo Demografia Médica Brasileira estimando que no ano de 2035 o Acre terá 1.060.982 habitantes e 2.024 médicos, o que dará uma proporção de 1,91 médico por grupo de 1.000 moradores.

Confirmada a projeção, o Acre terá, naquele ano, pouco mais que o quantitativo de médicos que em 2023. Hoje, com 1.278 profissionais, a razão é de 1,21 médico por 1.000 habitantes.

Além disso, a densidade deverá ficar abaixo da média brasileria, segundo o estudo da AMB/USP: “Amapá, Roraima, Maranhão, Amazonas, Acre e Pará deverão ter as menores densidades, abaixo da metade da nacional. Nesses estados, que concentrarão mais de 11% da população brasileira em 2035, estarão pouco menos de 5% dos médicos”, diz a DMB.

Em relação à Força de Trabalho Cirúrgica – que inclui cirurgiões, anestesiologistas e obstetras, a Demografia Médica aponta que, no Brasil, há uma densidade de 66 especialistas por 100.000 habitantes, mais do que o triplo do recomendado pela Lancet Commission On Global Surgery, que é de 20 por 100 mil.

Contudo, também nesse quesito há disparidade na distribuição territorial. Enquanto no Distrito Federal e no Estado de São Paulo, a FTC tem razões, respectivamente, de 151,5 e 85,4 por 100.000 habitantes, no Maranhão e no Acre os índices são de 26,7 e 28,6.

O Acre é um Estado que vem formando muitos médicos. São 3 instituições ofertantes do curso de Medicina, sendo uma pública e duas privadas. No total, elas ofertam 250 vagas. Apesar disso, os médicos se concentram na capital e há poucos no interior.