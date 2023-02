N Lima diz que 13 vereadores são favoráveis ao reajuste salarial de R$ 12 para R$ 17 mil

As forças de segurança do Estado do Acre estão presentes durante os dias do Carnaval da Família, que ocorre no estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco.

De acordo com a delegada plantonista, Carla Fabíola Costa, além dos registros de ocorrências como furto e roubo, durante a festividade os agentes de polícia também atuam no combate aos crimes de importunação sexual e violência contra as mulheres.

“Esse tipo de ocorrência está em evidência nos últimos tempos. A mulher que estiver participando do evento, aqui na arena, pode vir a delegacia e denunciar. Estamos preparados para todos os casos, até mesmo de estupro. Por isso, separamos um espaço para o atendimento mais acolhedor e diferenciado para essas mulheres”, explicou.

Após os procedimentos na delegacia, se necessário, as vítimas serão encaminhadas para os serviços médicos e sociais. O Carnaval da Família 2023 conta com um efetivo de segurança diário de 180 policiais militares e 15 policiais civis.