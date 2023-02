Fundhacre e MP discutem fluxo de pacientes idosos e de pessoas com deficiências

Uma equipe do Serviço Social da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), Hospital do Idoso e Nefrologia estiveram nesta terça-feira, 14, no Ministério Público do Estado (MPAC), em Rio Branco, cumprindo agenda junto à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência (PcD), para tratar do fluxo que envolve pacientes internados nas unidades de saúde, especialmente idosos com vínculo rompido com familiares.

A parceria com o Ministério Público contribui tanto na mediação de conflitos com os responsáveis pelos pacientes, como na garantia de vagas em instituições de longa permanência.

“Essa agenda é importante, pois enquanto um paciente idoso ou portador de necessidade especiais está hospitalizado, o Serviço Social entra com o processo de desospitalização, com a garantia de direitos após a alta. Se não há um responsável ou família presente, o caso se torna uma internação social, e então a promotoria ajuda no diálogo”, afirma a chefe do setor na Fundhacre, Regiane Araújo.

A promotora Vanessa Muniz destaca que o trabalho em conjunto tem possibilitado sanar alguns problemas: “É um alinhamento que contribui na forma como o serviço é ofertado e também quanto aos direitos e deveres das pessoas e familiares, levando benefícios para o público atendido”.

Também participaram da reunião as assistentes sociais da Nefrologia, Charlaine Lira, e do Hospital do Idoso, Irineia Silva, e a assessora administrativa do MPAC, Vanderleya Arantes.