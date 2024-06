Circuito Junino de Quadrilhas segue neste domingo na Praça da Revolução

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O 16º Circuito Junino de Quadrilhas tem sido um verdadeiro sucesso na Praça da Revolução, em Rio Branco. A festa, que iniciou na quinta-feira (13) com a escolha da realeza junina, está em sua primeira etapa e continua até este domingo (16), no centro da capital acreana.

A primeira etapa do circuito ocorre neste final de semana na Praça da Revolução. A segunda etapa será entre os dias 21 e 23 de junho no Quadrilhódromo.

Todas as 9 quadrilhas juninas disputam entre si. A primeira a abrir esse circuito da primeira etapa foi os Assanhados na Roça, logo em seguida, a CL na Roça. No sábado (15), houve mais três apresentações e no domingo, mais três quadrilhas juninas encerram a primeira etapa. A quadrilha campeã do 16º Circuito Junino será conhecida no dia 23.”

A quadrilha junina campeã do 16º Circuito Junino representará o estado na etapa nacional, em Brasília.