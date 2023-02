Bolsonaro diz que não houve tentativa de golpe e que sabe dos riscos de ser preso

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como positivo por 40% dos entrevistados, conforme a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (14).

Outros 24% dizem que a administração do petista é regular; 20% considera negativa. Não sabe ou não respondeu são 16%.

A maior avaliação positiva é na região Nordeste, com 62%. A menor, é na região Centro-Oeste, com 29%. No Sudeste e no Sul são 34%. No Norte, são 35%.

Principais problemas do Brasil

Quando questionado sobre os principais problemas do Brasil, 30% cita a economia; 29% as questões sociais; 11% a saúde e a pandemia de Covid-19; 8% a corrupção; 6% a violência; e 4% a educação. São 7% os que citaram outros e 4% não sabem ou não responderam.

Para as famílias que ganham até dois salários mínimos, a economia é o principal fator, com 32%. Para as que ganham entre dois e cinco salários mínimos, o problema persiste, com 30%.

Entretanto, para as famílias que ganham mais de cinco salários mínimos o problema muda, com as questões sociais com 31%. A economia fica com 26%.

Economia

Sobre a expectativa em relação ao desemprego, 35% acha que aumentará; 22% que ficará como está; 39% que diminuirá; e 4% não sabe ou não respondeu.

Em relação à inflação, 39% considera que vai aumentar; 27% que vai ficar como está; 29% que vai diminuir; e 5% não sabe ou não respondeu.

Em poder de compra, 37% estima que vai aumentar; 33% que ficará como está; 26% que irá diminuir; e 5% não sabe ou não responderam.

Taxa de juros

Se Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros, 76% diz que sim; 16% diz que não. Não sabe ou não respondeu foi 8%.

Todas as faixas salarias votaram mais em sim. Até dois salários mínimos foi 79%; entre dois e cinco salários mínimos foi 77%; mais de cinco salários mínimos são 69%.

Dos que votaram sim, 87% votou em Lula no segundo turno das eleições. Outros 61% votaram em Jair Bolsonaro (PL). Quem não votou, brancos e nulos foram votar foi 72%.

Bolsonaro teve influência nas invasões

Se o ex-presidente Bolsonaro teve influência nas invasões de 8 de janeiro, 51% consideram que sim e 38% que não. Não sabe ou não respondeu são 10%.

Dos que disseram sim, 79% votaram em Lula no segundo turno e 13% em Bolsonaro.

Se os invasores representam os eleitores de Bolsonaro, 42% considera que sim. Já 49% consideram que são radicais e não representam os eleitores de Bolsonaro. Não sabe ou não respondeu são 9%.

Metodologia

Foram ouvidas 2.016 pessoas pessoalmente por meio de questionário estruturados entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%.

Para a amostragem, no primeiro estágio foram sorteados 120 municípios, por meio do método de probabilidade proporcional ao tamanho, com base na população maior de 16 anos.

No segundo estágio, foram sorteados setores censitários a partir do tamanho da população por setor.

No terceiro estágio, foi definido o número fixo de habitantes a ser entrevistado em cada setor, conforme as cotas de região, sexo, faixa etária, graude de instrução, renda familiar e população economicamente ativa.