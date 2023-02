Vendas no varejo caem 0,1% em dezembro no Acre

As vendas no comércio varejista do Acre caíram 0,1% em dezembro de 2022 na comparação com o resultado de novembro. Esse desempenho ocorre em um mês considerado bom para as vendas.

No varejo amplo, que inclui o comércio de peças e acessórios de veículos, o resultado do Acre foi positivo, crescendo 9,2%, colocando o Estado em destaque nesse segmento no período.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio divulgada nesta quinta-feira (9) pelo IBGE.

No País, o resultado frente a dezembro de 2021, a variação das vendas no comércio varejista foi de 0,4%, com resultados positivos em 17 das 27 UFs, com destaque para: Paraíba (22,6%), Mato Grosso (11,6%) e Amapá (8,0%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 10 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Rio de Janeiro (-6,2%), Piauí (-2,3%) e Distrito Federal (-1,9%).

“Já no comércio varejista ampliado, a variação de dezembro de 2022 na comparação com o mesmo período do ano anterior mostrou um recuo de 0,6%, com resultados no campo negativo em 15 das 27 UFs, com destaque para: Pernambuco (-15,4%), Bahia (-7,1%) e Rio de Janeiro (-6,3%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 12 das 27 UFs, com destaque para Paraíba (21,7%), Mato Grosso (11,1%) e Acre”, diz o IBGE.