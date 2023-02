Não é só na Rússia que tem oligarcas!

Políticos reclamam o tempo todo de um suposto protagonismo do judiciário com intervenções no executivo e legislativo. Não é para menos! A balbúrdia e a avacalhação dos sistema eleitoral encharcado de dinheiro para a aquisição direta e indireta de votos criado pelos que fazem as leis, os deputados federais e senadores, é o responsável direto pela crise. E não adianta culpar o ministro Alexandre de Morais e demais ministros. A bem da verdade, não interessa as oligarquias políticas brasileiras, que há anos transferem o poder para os filhos no Senado e na Câmara, nenhuma mudança. Os que estavam com Jair Bolsonaro agora estão com Lula e assim sucessivamente. Vão pulando de galho em galho.

Os políticos, de uma maneira geral, estão sem força moral para fazer o que deve ser feito. Atolados em crimes e falcatruas são incapazes de fazer uma reforma política pensando no bem-estar da população e não neles. Mais de 60 senadores estão enrolados na justiça; uma quantidade expressiva de deputados federais tem o rabo preso com algum tipo de corrupção. Impunidade, Imunidade, altos salários e regalias sufocam o espírito público da mudança, seriedade e organização no sistema político-eleitoral. Enquanto isso, vamos de eleição em eleição marcadas pela corrupção. As velhas oligarquias instituídas pela velha república continuam dando as cartas no cenário político brasileiro. Não é só a Rússia que tem oligarcas.

“A república no Brasil não representa o povo, representa a oligarquia política”. (Guimarães Júnior)

. O MDB, assim como outros partidos, se transformou em massa falida a exemplo de estatais como a Codisacre, Sanacre, Cageacre, Funtac, Banacre etc.

. Só servem como cabide de empregos de apaniguados políticos.

. Os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial Eleitoral é o que mantém o MDB e outros partidos respirando na UTI.

. A cada eleição, recebem um pouquinho mais de oxigênio.

. O governador Gladson Cameli sofre por ter que fazer o rame-rame com parlamentares da base de apoio.

. Em relação ao primeiro escalão Gladson foi firme:

. Aqui não, não vou fatiar o governo.

. Qual o problema do senador Márcio Bittar (União Brasil), que tem voto e assento no Senado, estabelecer uma boa relação republicana com o governo do presidente Lula, Cesário Braga?!

. O PT pode não precisar do Bittar no Senado, mas o governo Lula precisa… e muito!

. Outra, o PT não é essa coca cola toda; Lula chegou a presidência a partir de um amplo movimento democrático fundamentado no anti bolsonarismo.

. Se o Lula e o Bittar querem uma boa relação, que seja republicana.

. O PDT, do deputado e secretário Luís Tchê, já articula a eleição de um ou mais deputados federais para 2026.

. Está muito longe?

. Não, não está, eleição é construção de baixo para cima como uma casa.

. “Tem tanto jaboti na forquilha que a árvore vai despencar”!

. Sério, Macunaíma?!

. Sim, senhor!

. Quê mais, amigo?

. “O deputado Calegário critica a imprensa que, segundo ele, não aproveita suas qualidades de criticar o governo como matéria prima do trabalho jornalístico…”

. O que ele quer com isso?

. Acertar sua vida com o governo para depois dar uma banana para todo mundo como sempre faz.

. O Calegário é gente boa, sabia que ele é mestre em Taekwondo?

. “E eu com isso”!

. Tá azedo, é?!

. Bom dia!