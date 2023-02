Sob protesto, Tanizio é mantido na liderança e MDB não fecha acordo de ir para oposição

Na manhã desta quarta-feira, 8, a cúpula do MDB do Acre se reuniu em sua sede para tentar chegar a um consenso sobre a liderança do partido na Assembleia Legislativa e a postura da sigla como bloco de oposição ao governo Gladson Cameli.

Primeiro ponto a ser debatido, a liderança na Aleac ficou mantida para que o deputado Tanizio Sá comandasse, o que foi protestado na mesa pelo também deputado Emerson Jarude. O voto da deputada Antônia Sales foi determinante para que o ex-prefeito de Manoel Urbano ficasse na função, vencendo Jarude por maioria. A condução de Tanizio contou com as negativas dos emedebistas João Correia, Adalberto, Serjão e Aldemir Lopes, mas que não tinham poder de voto devido a decisão está nas mãos de quem tem mandato.

Parte do diretório do MDB defendeu uma conversa futura com o ex-prefeito Vagner Sales e sua esposa, Antônia Sales, para que no futuro Tanizio seja retirado da liderança.

Já sobre o partido compor o bloco da oposição, defendido pelo ex-deputado Flaviano Melo, que é o presidente do partido no Acre, não houve consenso. Jarude e Antonia Sales bateram o pé e decidiram que serão independentes e Tanizio optou por ser da base de apoio ao governo.