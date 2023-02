Caso suspeito de monkeypox é notificado no interior do Acre

Uma sessão solene para a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre para o biênio 2023-2025 será realizada nesta segunda-feira (6) às 17h, na sede-administrativa do TJAC.

Na ocasião, será concretizada a aclamação da desembargadora Regina Ferrari como presidente do TJAC, o desembargador Luís Camolez, como vice-presidente e o desembargador Samoel Evangelista na Corregedoria-Geral da Justiça.

A desembargadora Regina é a 31ª presidente do TJAC e a sétima mulher a alcançar o ápice da carreira com a liderança da Corte Acreana. Sua ascensão ocorre no ano em que a desembargadora completa 30 anos de magistratura e o TJAC 60 anos de instituição.