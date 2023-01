Cientistas descobrem nova espécie de maracujá no Acre

A Universidade Federal do Acre anunciou neste fim de janeiro a descoberta de uma nova espécie de maracujá, batizada tecnicamente de ‘Passiflora acreana’, no Lago do Amapá, em Rio Branco.

A descoberta foi feita pelo pesquisadores Marcos Silveira e Mayk Honório de Oliveira, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, da Ufac, e Ana Carolina Mezzonato-Pires, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles assinam o artigo publicado na revista “Phytotaxa” (vol. 579, n.º 1).

Intitulado “Passiflora acreana, a new species of Passiflora subgenus Passiflora (Passifloraceae sensu stricto) from Acre, Brazil”. A nova espécie foi coletada durante expedições realizadas na APA Lago do Amapá. A descoberta aconteceu no âmbito de projeto de iniciação científica conduzido por estudantes do Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal da Ufac.

A ‘Passiflora acreana’ é uma espécie morfologicamente similar a três que ocorrem no Brasil e difere delas por apresentar corona, a estrutura que circunda a parte central da flor, com dez séries de filamentos de tonalidade branca na base e lilás na porção restante; seus frutos são amarelados quando maduros. Duas características distintivas estão nas folhas. A estípula, folha modificada pequena que existe na base da folha normal, tem formato de rim e o pecíolo, estrutura que conecta a folha no ramo, possui oito glândulas pedunculadas.

A descoberta dessa espécie de maracujá no Acre eleva para 163 o número de espécies do gênero encontradas no Brasil e para 29 o número de espécies registradas no Acre. Segundo Marcos Silveira, quanto ao estado de conservação, considerando que tanto a área de ocorrência e de ocupação são quase que exclusivamente restritas à APA, essa novidade surge na condição de criticamente em perigo.

“Essa descoberta estimula a ampliação dos estudos sistemáticos feitos no Acre com a família dos maracujás e fortalece a parceria salutar com especialistas de universidades da região Sudeste do Brasil, com recurso aprovado para realização de pós-doutorado no nosso Estado”, disse Silveira.