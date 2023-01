Escadarias são construídas para facilitar o acesso de ribeirinhos às margens do Rio Acre

Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Cesar Antônio de Oliveira, de 51 anos, ferido e uma caminhonete capotada na tarde desta sexta-feira, 13, no km 14 do Ramal do Riozinho do Rola, Rodovia AC-90, na região da Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista e uma mulher trafegavam na caminhonete modelo Hillux, de cor prata e placa MZW-2167, no sentido zona urbana/zona rural, quando visualizaram o motociclista César Antônio de Oliveira, 51 anos, trafegando na sua moto modelo XTZ, sem placa e sem capacete, no mesmo sentido que a caminhonete. Durante o trajeto o motociclista entrou uma vala do ramal e caiu. Na queda, César bateu a cabeça no chão e desmaiou. O motorista da caminhonete que trafegava atrás do motociclista, ao perceber a situação e que poderia atropelar a vítima, jogou a caminhonete contra um barranco e em seguida capotou vindo a parar na frente do motociclista. O casal que estava na caminhonete saiu ileso.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam César Antônio ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os Paramédicos do SAMU, o motociclista sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico de natureza leve.