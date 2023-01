Banda Clonatha se apresenta neste sábado no Especial Iron Maiden, em Rio Branco

Neste sábado, 14, acontece o especial Iron Maiden, em Rio Branco, no A Confraria, com a banda Clonatha Cover. O evento marca a volta do projeto em 2023, com dois formatos, o Plugado e Acústico.

O tributo inicia às 22h, tocando as melhores músicas do grupo inglês, como ‘The Trooper’, ‘Fear of The Dark’, ‘Run Tô The Hills’, entre outras.

Além disso, o show conta com sons de outros nomes consagrados do Rock e metal mundial. No vocal, João Neto, que também canta na Fire Angel.

A banda acreana é conhecida no cenário local e já se apresentou em várias casas de shows na capital. Mais informações, ou venda de mesas e ingressos, entrar em contato com o número (68) 999735138.