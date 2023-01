Idoso é morto durante assalto a ônibus na BR-364

O idoso Silmar Gomes da Silva, de 65 anos, foi morto com um tiro no pescoço na tarde desta terça-feira, 10, durante um assalto no ônibus interestadual da empresa TransAcreana, que faz a linha do município de Boca do Acre. O fato aconteceu no KM 15 da BR-364, na região do bairro Liberdade, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, os criminosos identificados como Elton Oliveira Meira e um adolescente de 14 anos, entraram no ônibus em uma parada nas proximidades do loteamento Santo Afonso na BR-364 e fingiram ser passageiros. Quando o motorista chegou no bairro Liberdade, a dupla, em posse uma arma de fogo adaptada para calibre 22, e uma garrucha calibre 36, anunciaram o assalto, renderam 43 passageiros e saíram subtraindo os pertences das vítimas.

Durante a ação dos criminosos, o idoso Silmar Gomes que estava dormindo no ônibus, acordou assustado e reagiu ao roubo segurando a arma de fogo do bandido Elton. O adolescente que havia rendido o motorista ao ver a situação se aproximou do idoso e efetuou um tiro com a garrucha no pescoço da vítima que caiu sentado na poltrona. Após a ação, os bandidos fugiram correndo pelo ramal do Clodoaldo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Silmar que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área. Em um patrulhamento na região, os militares conseguiram prender os bandidos com 18 celulares e as duas armas de fogo.

O corpo do idoso Silmar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os assaltantes receberam voz de prisão e apreensão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.