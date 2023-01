Corredores do Pronto-Socorro de Rio Branco voltam a ficar lotados de pacientes

A nova direção do Pronto-Socorro de Rio Branco fez questão de divulgar nos últimos dias imagens dos corredores da unidade de saúde sem os já tradicionais pacientes colocados nos corredores por falta de leitos, dando a entender que o problema seria coisa do passado.

Ocorre que após poucos dias da divulgação, imagens desta terça-feira, 10, mostram que o problema persiste e vários pacientes estavam alojados nos corredores da unidade de saúde.

O novo gestor da unidade, o enfermeiro Lourenço Vasconcelos foi procurado pelo ac24horas e afirmou ser normal em o aumento no número de atendimentos em alguns dias.

“Essa movimentação é normal em um Hospital de Urgência e Emergência como o Pronto-Socorro que atende não só a capital, mas os municípios do interior e estados vizinhos. Haverá dias de pico como hoje e dias de tranquilidade como na semana passada, mas ninguém fica sem atendimento. Lembrando que também oferecemos o serviço de ambulatório. Estamos trabalhando no processo de reorganização do fluxo e readequação dos leitos justamente pra evitar pacientes em nossos corredores. Nossa equipe de assistência está neste momento trabalhando para os que aguardam serem devidamente acomodados”, disse.