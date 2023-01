Fórum de governadores oferece forças de segurança para conter atos em Brasília

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2552 da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$ 12,5 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (7), em São Paulo. Os números revelados hoje foram 05-24-25-33-38-41. Se ninguém acertou a faixa principal, 62 apostas fizeram a quina e vão levar para casa R$ 43.395,55. Já para os 4.644 acertadores da quadra, o prêmio será de R$ 827,64.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 2553 está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (10). O evento começará a partir das 20h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.