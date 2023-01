Enchente no igarapé Batista causa desmoronamento de residência, destrói ponte e danifica encanações no Parque das Palmeiras

A chuva que atingiu a cidade de Rio Branco durante o dia e noite da última quinta-feira, 5, deixou rastros de destruição no bairro Parque das Palmeiras, região do primeiro distrito. Com a forte chuva que passou dos 100 mm de água, uma residência acabou sendo danificada.

A reportagem do ac24horas esteve no local nesta sexta-feira, 6 e fez registros dos “destroços” causados pela força da natureza. Na ocasião, uma casa feita às margens do igarapé Batista, acabou tendo sua estrutura completamente danificada.

De acordo com relatos de uma moradora que reside no local há 26 anos, mas que não teve a identidade revelada, relatou que devido a chuva que durou mais de 10h, a encanação na região acabou sendo comprometida – impedindo a chegada de água nas residências do bairro. “Tem dias que não chega água, passamos de 5 dias sem. A situação está complicada. Devido a chuva, a água veio e levou minha encanação”, reclamou a moradora.

Problemas na Ponte do Batista

Além dos transtornos nas residências, os moradores estão tendo que lidar com o desmoronamento da ponte construída sob o igarapé Batista que acabou sendo totalmente danificada – dificultando a passagem dos pedestres e alguns veículos de pequeno porte.

Contudo, para solucionar o problema, a prefeitura de Rio Branco já está tomando as providências necessárias para amenizar a situação. “Houve o problema devido à chuva, mas já estamos resolvendo”, explicou o capitão Lopes da Defesa Civil.

FOTOS DE WHIDY MELO: