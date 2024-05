Amigo de Pedro Scooby resgata criança autista no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde o início da semana, Pedro Scooby e um grupo de amigos surfistas estão realizando uma força-tarefa independente para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Com o uso de motos aquáticas, o atleta tem feito resgate de pessoas e animais que estão ilhados em diferentes cidades do estado.

Pedro Scooby mostra resgate de criança autista no Rio Grande do Sul pic.twitter.com/zfR0wcGJJo

— bnewsvideos (@bnewsvideos) May 9, 2024



Nesta quarta-feira (8), um resgate chamou atenção dos internautas ao ser mostrado pelo ex-BBB em seu perfil oficial do Instagram, através dos stories. Nas imagens, o surfista Iankel Noronha aparece com uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estava desaparecida em Eldorado do Sul.

Em seu perfil pessoal, o surfista também falou sobre o resgate e fez um relato emocionante ao mostrar as imagens de como tudo aconteceu. “Ontem, às 01:40 da manhã, recebi uma mensagem desesperada de uma mãe @abelhinhafaceira preocupada com o filho de uma amiga , que também tem sua filho especial. Ela me contou que eles estavam desaparecidos, em uma área hostil, há uma semana, deixando todos apreensivos. Avisei-a que hoje seria minha primeira missão: encontrá-los. Missão cumprida com sucesso muito sucesso! Muito obg @maico_verone que foi 100% solicito em me ajudar a achar a casa do isac e a fazer todas os outros resgates!!”, postou.

Fonte: BNews