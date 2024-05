Elzinha e João Marcos Luz trocam acusações e se chamam de mentirosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais uma vez, os vereadores João Marcos Luz (PL) e Elzinha Mendonça (PP) protagonizaram acusações durante sessão desta quinta-feira, 9, na Câmara de Rio Branco.

A discussão aconteceu por conta da apresentação de um Projeto de Lei Complementar de autoria da parlamentar, que regulamenta a realização dos concursos públicos pela prefeitura da capital. Elzinha chamou Luz de mentiroso após ele afirmar que não havia nenhum PLC tramitando na casa.

“Irresponsavelmente, desinformadamente e mentindo, o vereador, líder do prefeito, sobe nesta tribuna dizendo que não há um PLC de minha autoria sobre as regras do concurso público. O vereador, eternamente desinformado, gosta de propagar mentiras, e a Mesa Diretora precisa esclarecer os motivos por que o meu Projeto de Lei que apresentei na terça-feira só apareceu hoje no sistema”, disse Elzinha.

João Marcos Luz rebateu ao dizer que apenas na manhã de hoje, o PLC apareceu como apresentado no sistema da casa. “O que tem que ser dito é que a prefeitura está promovendo o maior concurso público já realizado em Rio Branco, isso, sim, é importante. Caso as vagas de cadastro de reserva estejam menores, vamos corrigir, lembrando que em áreas como TI e médico da família já foram corrigidas. Foram mais de 50 mil pessoas que se inscreveram. O Projeto só entrou e só vai constar quando entra nos sistema e a vereadora Elzinha é quem está mentindo”, disse.

O Secretário da Mesa Diretora, vereador Fábio Araújo (MDB), teve que ler os trâmites e procedimentos da Casa Legislativa em relação à apresentação dos Projetos de Lei.

Uma audiência pública para tratar sobre a realização de concursos públicos pela prefeitura, proposta pelo vereador João Marcos Luz, foi aprovada pelos parlamentares e irá acontecer no próximo dia 31 de maio. A audiência deve contar com a presença do Secretário de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago.