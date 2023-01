Reforma tributária é fundamental para reduzir custo Brasil, diz Alckmin

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deverá manter a direção do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Acre (Procon/AC) sob o comando da atual gestora, Alana Albuquerque. A informação foi repassada por interlocutores do governo nesta quarta-feira, 4.

De acordo com informações de bastidores, Albuquerque é indicação do atual líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo (PDT).

Por essa razão, a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, tem sido cotada a permanecer na pasta neste segundo mandato de Cameli.