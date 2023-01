Indicação de Pedro Longo, Alana deve ser mantida no Procon

O Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou nesta quarta-feira, 02, as inscrições para os cursos de inglês e espanhol, com mais de 185 vagas para a comunidade, servidores e estudantes da unidade de ensino.

Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro por meio de formulários online. Além de preencher as informações solicitadas, é preciso anexar cópias digitais dos documentos de RG e CPF.

Servidores do Ifac deverão enviar ainda o comprovante de vínculo empregatício, e os estudantes da instituição deverão inserir a declaração de matrícula.

Os candidatos precisam realizar provas de nivelamento para poderem ser encaixados nas turmas. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira em horários específicos, totalizando 2h30 de atividades em cada dia.

Os testes de nivelamento possuem 70 questões e irão ocorrer no formato online, com tempo de 50 minutos para resolver as atividades propostas. Para o curso de inglês a prova será às 19h e de espanhol às 20h15.

O resultado preliminar será divulgado no dia 08 de fevereiro e o resultado final no dia 13 de fevereiro. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 14 e 17 de fevereiro, no setor de Registro Escolar do campus Rio Branco.

Veja aqui o edital completo.