Jorge Viana se reúne com Alckmin para traçar plano de trabalho no governo Lula

O jovem acreano, Gabriel Feitosa Lima, 14 anos, viajou no fim de semana, com autorização dos pais vascaínos, Margoth Feitosa e Juliano Lima, para representar a Torcida Organizada Acre (Santos), no velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que ocorre desde as primeiras horas nesta segunda-feira, 2, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo.

Gabriel, é torcedor do clube de coração de Pelé desde a infância e, por diversas vezes, já esteve no estádio acompanhando jogos do Peixe. Inclusive, o último, ocorreu em fevereiro de 2022.

A família conta que desde os 8 anos de idade o jovem já faz parte da torcida organizada do Santos no Acre. Para dar o último adeus ao Rei do Futebol, o santista percorreu mais de 3 mil quilômetros e encara, até o momento, uma fila gigantesca para chegar até o local onde ocorre o velório. A distância em linha reta entre Santos (São Paulo) e Rio Branco (Acre) é 2,756.32 km, mas a distância de condução é 3,560 km

Ao ac24horas, Gabriel Feitosa apesar de jovem, mostra ter entendimento do futebol, para ele, existia uma era antes de Pelé e outra após o surgimento dele no mundo da bola. “Ele é referência. Antes, o Brasil não era nada no futebol, com ele, veio três estatuetas e isso trouxe respeito mundialmente”, analisou.

Gabriel, integrante da torcida santista, contou que sua presença na Vila Belmiro vai representar todos os acreanos. “Nós estamos nos despedindo daqueles que não tivemos a oportunidade de ver jogar, mas, vim me despedir dele”, declarou.

O traslado com o corpo do ex-jogador saiu do hospital Albert Einstein, na capital paulista, por volta das 2h de hoje. O ex-jogador morreu na última 5ª feira (29.dez.2022), aos 82 anos. Ele estava internado em São Paulo desde 29 de novembro. Segundo a certidão de óbito do ex-atleta, a morte ocorreu em decorrência de insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e câncer no cólon.

VEJA O VÍDEO: