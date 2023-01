Gladson recebe faixa de governador e empossa secretários. “Não temos mais prerrogativas para o erro”

Em solenidade ocorrida na frente do Palácio Rio Branco neste domingo, 1°, o recém empossado, governador Gladson Cameli (Progressistas), realizou a cerimônia de posse da equipe de secretariado para o quadriênio 2023/2026.

Em um discurso breve e objetivo, Gladson, que desceu do Palácio já enfaixado, voltou a cobrar publicamente os novos gestores das respectivas pastas. Segundo ele, é preciso entregar resultados em prol do povo do Acre. “Não temos mais prerrogativas para o erro”, disparou.

Cameli agradeceu aos gestores que contribuíram com o governo ao longo dos primeiros 4 anos de mandato, além de cutucar os adversários políticos. “Sou grato aos meus adversários que não permite a pluralidade. Não quero medir o que quero, sempre quero a verdade sobre a verdade”, ressaltou.

O chefe do executivo acreano fez questão de enaltecer a importância do filho, Guilherme Cameli. “O estudo é o maior presente que o filho pode entregar ao pai. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço”, declarou.

Ao fim do discurso, o governador voltou a pedir desculpas aos secretários por não incluir os ex-gestores que acabaram ficando de fora da lista. “Peço desculpas se desagradei alguns”, esclareceu.

Empossados

Entre os empossados por Gladson estão: na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) assume Jonathan Donadoni, Secretaria de Estado de Governo (Segov), Alysson Bestene, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Rômulo Grandidier, Secretaria de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão, Secretaria de Estado de Administração (Sead), Paulo Roberto Correia, Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp): José Américo de Souza Gaia, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho de Sousa, Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (SEAMD): Lauro Santos, Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Seprod): José Luís Scheffer, o Tchê, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Julie Messias.

Na Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Cirleudo Alencar, Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Araújo Santiago, Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa e na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), Assurbanipal Barbary de Mesquita.