Gladson dá recado à novos secretários: “quem não mostrar serviço em 100 dias será trocado”

Marcos Antônio Arsênio do Nascimento, de 23 anos, foi morto com cinco tiros em via pública na madrugada deste domingo, 1°, na Travessa Santarém, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Marcos estava caminhando quando inesperadamente um homem não identificado se aproximou a pé da vítima e em posse de uma arma de fogo efetuou 5 tiros. Um projétil atingiu a cabeça, dois feriram Marcos no peito e mais dois no ombro. A após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares ainda chegaram acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Marcos que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

A polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre organizações criminosas. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE).