Justiça dá prazo de 5 dias para que Prefeitura e Câmara de Tarauacá apresentem contestação

A Polícia Federal empossou nesta quarta-feira, 14, no auditório da instituição, o novo Superintendente Regional, delegado Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos. O policial substitui o delegado Érico Barbosa Alves, que passará a atuar na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, no Distrito Federal.

O delegado de Polícia Federal Érico Barboza Alves, que deixa a superintendência, fez questão de agradecer a oportunidade de comandar a PF no Acre e desejou sorte ao novo comandante do órgão.

Em seu discurso de posse, o novo superintendente da PF, Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos, fez agradecimentos ao trabalho realizado pelo seu antecessor. “O reconhecimento por ter dirigido a regional por dois anos. Assim recebo a missão e darei meus esforços para cumprir”, declarou.

Citando os crimes de fronteira e de organizações criminosas, Rodrigues prometeu ser implacável no combate aos delitos. “Temos o desafio de combater a criminalidade e não ficarei em silêncio e combater o crime. Tenho certeza que a PF será implacável à corrupção, crime ambiental e demais crimes. Missão dada é missão cumprida”, comentou.

O governador Gladson Cameli (Progressistas), começou seu discurso convidando Rodrigues para participar de uma visita ao município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Cameli, mais uma vez, fez questão de ressaltar o respeito ao trabalho desenvolvido pelas instituições.

O chefe do executivo fez questão de colocar o estado à disposição da Polícia Federal para colaborar com as ações da instituição. Além disso, Gladson pediu união das pessoas após o tumultuado pleito eleitoral nacional e estadual. “Temos que colocar o estado mais transparente. De fato, a partir de janeiro de 2023 a palavra que será dita será de união. Não estou aqui querendo dizer quem está certo ou errado, mas temos que estar unidos. Esse momento comprova a parceria dos poderes. Eduardo Rogério, seja muito bem vindo e poderá contar com a contribuição do estado. A Polícia Federal é a instituição de mais prestígio na sociedade brasileira. Minha defesa como deputado federal, senador e governador é pela a liberdade dos poderes”, ressaltou.

A cerimônia oficial foi acompanhada pelo Diretor-Executivo da PF, Sandro Torres Avelar, a Diretora de Gestão de Pessoal, Mariana Paranhos Calderon, o Diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Ricardo Guanaes Cosso, e a Coordenadora de Disciplina da Corregedoria-Geral, Katia Cristina Gonçalves Grande.

O Diretor-Executivo da PF, Sandro Torres Avelar, fez uso do dispositivo de honra e fez elogios aos índices da economia no Acre. “O estado do Acre impressiona pelas taxas de crescimento da economia registradas na última década, o que deve se destacar, ainda mais, com a inauguração da Ponte de Abunã, ocorrida no ano passado”.

Avelar revelou que a PF deverá combater os crimes no Estado em prol da população. “O povo acreano tem convivido com fenômenos sociais negativos, que acometem também outras regiões do Brasil. A criminalidade faz parte deste rol. O crime não tem fronteiras e o desafio da Polícia Federal é enfrentá-lo em todo o território nacional. Combate ao tráfico de drogas, repressão aos crimes ambientais e contra as comunidades tradicionais, entre outros, são apenas algumas das atuações da PF, que se destacam no estado”, argumentou.

A cerimônia oficial foi acompanhada pelo Diretor-Executivo da PF, Sandro Torres Avelar, a Diretora de Gestão de Pessoal, Mariana Paranhos Calderon, o Diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Ricardo Guanaes Cosso, e a Coordenadora de Disciplina da Corregedoria-Geral, Katia Cristina Gonçalves Grande, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior.

Perfil do novo superintendente

Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Ingressou nos quadros da Polícia Federal no cargo de delegado em 2004, tendo como primeira lotação a Superintendência Regional da PF em Mato Grosso, em Cuiabá/MT.

Na SR/PF/MT chefiou as seguintes delegacias: Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas (DELEARM), Delegacia de Defesa Institucional (DELINST) e Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ).

Após a lotação em Cuiabá, o delegado foi removido para Brasília/DF, onde foi Chefe Substituto da Divisão Antiterrorismo (DAT/DIP/PF), Chefe Titular da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/DRCOR/SR/PF/DF), Chefe Substituto da Divisão de Estudos, Legislação e Pareceres (DELP/CRH/DGP/PF) e Chefe Titular do Setor de Apoio às Missões no Exterior (SEMEX/CGCI/DIREX/PF).

Ainda na capital federal, foi Chefe Titular da DELP, Chefe Titular da Divisão de Assuntos Sociais e Políticos (DASP/CGDI/DICOR/PF), Assistente da Diretoria de Inteligência Policial (DIP/PF), Assistente da Diretoria-Executiva (DIREX/PF), e Coordenador de Proteção à Pessoa (CPP/DIREX/PF).

Sua atuação mais recente foi como Coordenador-Geral de Governança e Controle (CGGC/PF), até receber o convite para assumir a superintendência no Acre.