Enfermeira encontrada morta na Fundação foi sequestrada por ex e sofria violência psicológica

A enfermeira Ozilete Leandro de Souza, de 55 anos, moradora do Bairro Irineu Serra, que no último sábado, 10, foi encontrada morta em um banheiro da Fundação Hospitalar do Acre, após supostamente ter tirado a própria vida ao injetar uma substância identificada com Fentanil na veia, sofria de problema psicológicos, violência doméstica e até mesmo foi sequestrada pelo ex-companheiro, que chegou a ser preso pela Polícia, mas dias depois acabou sendo solto. Esses informes constam em um inquérito policial que tramita na Vara de Proteção à Mulher, de Rio Branco.

Ozilete tinha um histórico de violência doméstica que envolvia seu ex-companheiro, Frank Zabart da Silva Araújo. O acusado foi denunciado e preso em agosto deste ano por ter sequestrado Ozilete. De acordo com o depoimento dado à Polícia Civil, a mulher contou que o conheceu em março deste ano e que após alguns meses, o comportamento do ex-companheiro começou a mudar e Frank se tornou violento. A vítima relatou que o acusado matou um gato de estimação, cortou todos os seus sapatos com uma faca, destruiu móveis da sua casa e a sequestrou, além de ameaçar matar Ozilete e um filho, maior de idade.

Na denúncia, oferecida à justiça, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) relata que Ozilete teria sido levada até Sena Madureira sob ameaça de um revólver. A acusação conta ainda que Ozilete aproveitando um descuido do acusado, escreveu em um papel que estava sendo sequestrada.

Frank foi preso no dia 4 de agosto e solto no dia 14 de outubro, mas ficou proibido de se aproximar de Ozilete no espaço de 200 metros, não manter contato e não frequentar a casa da vítima, além do uso de tornozeleira eletrônica pelo período de dois meses.

Consta ainda no inquérito que com medo, Ozilete passou um tempo fora do Acre, morando em Santa Catarina.

Recentemente, ela voltou a trabalhar normalmente e no plantão do último sábado acabou supostamente tirando a própria vida. A Polícia Civil investiga o caso e deve se pronunciar nos próximos dias após a conclusão dos trabalhos periciais. O corpo da profissional da saúde foi sepultado na cidade de Sena Madureira, onde parte de seus familiares residem.

Em bulas médicas, o ac24horas apurou que o fentanil, substância utilizada pela enfermeira, é considerado o opióide mais forte disponível para uso médico em seres humanos, com cerca de 100 vezes a potência da morfina. É altamente valorizado pelos seus efeitos analgésicos e sedativos e amplamente utilizado no tratamento de dor e anestesia severas.