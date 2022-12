Léo Moura, ex-Flamengo, irá abrir uma escola de futebol em terra indígena do Acre

O ex-lateral do Flamengo, Léo Moura, que está no Acre, vai abrir uma escola de futebol na Terra Indígena Puyanawa, no município de Mâncio Lima. A unidade do projeto Passaporte para a Vitória vai funcionar na Aldeia Barão, onde o atleta esteve neste sábado, 3, chorou emocionado e dançou com os indígenas.

Na fala dele, Léo se emocionou e disse que nunca imaginou alcançar os indígenas com a iniciativa sócio-esportiva, que desenvolve em vários Estados e que já existe no Acre.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que fosse chegar a ter uma escola de futebol em uma comunidade indígena. Agradeço a Deus e todos que estão comigo nessa caminhada, especialmente a você por ter chego aqui no Acre. E esse momento vai ficar gravado pro resto da minha vida “, citou o atleta, agradecendo ao Cacique e vereador Joel Puyanawa e ao deputado federal Alan Rick.

Léo também anunciou a ação nas redes sociais dele.

A agenda do jogador é promovida no Acre pelo deputado federal Alan Rick, que já acompanhou Léo Moura em uma partida de futebol em Cruzeiro do Sul.

O projeto social de futebol “Passaporte para Vitória” é uma iniciativa do Instituto Léo Moura, uma organização não governamental, idealizada pelo ex-jogador de futebol com a missão de trabalhar a educação e cidadania e auxiliar na formação de crianças e adolescentes, de ambos os sexos, por meio do esporte.

O Projeto objetiva gerar oportunidades para meninos e meninas de 5 a 15 anos em sua formação cidadã e sócio-esportiva, contribuindo no desenvolvimento de atletas para o futebol profissional.

Através do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte, sob gestão do Instituto Léo Moura, há núcleos oficiais das escolinhas de futebol do Projeto Passaporte Para a Vitória em vários Estados, incluindo o Acre.

O deputado federal Alan Rick destinou R$ 350 mil em emenda parlamentar para a instalação de dois núcleos da escolinha de futebol Passaporte para Vitória no Acre, sendo uma em Rio Branco e outra em Cruzeiro do Sul. O da capital, na Cidade do Povo e o de Cruzeiro na Vila Olímpica da cidade, com objetivo de beneficiar 600 crianças.