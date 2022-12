Sete bairros foram atingidos com inundações em Rio Branco; Defesa Civil confirma 52,49 mm de chuva

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), detalhou nesta sexta-feira, 2, que até o momento, já houve 52,49 mm de chuva acumulado em Rio Branco – com cinco bairros atingidos devido ao forte temporal.

Em relação aos bairros atingidos, foram 7 inundações confirmadas, sendo no bairro Universitário, João Eduardo 1 e 2, Portal da Amazônia, Esperança e Vila Betel.

De acordo com as informações do Ciosp, já houve oito solicitações registradas, sendo que todas as guarnições de socorro do Corpo de Bombeiros já estão nas ruas juntamente com as equipes da Defesa Civil Municipal realizando as avaliações. Porém, o órgão destacou que, por ainda estar chovendo, não há informações de danos causados.

Segundo o Sub. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Éden Santos, em um pluviômetro localizado no bairro Raimundo Melo, choveu cerca de 99 mm até o momento, já no centro no centro da capital, foram confirmados 136 mm de água.