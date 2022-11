Secretário descarta tendas na Concha e garante que problema em transmissão foi resolvido

Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania, vai chegar a 21,53 milhões de famílias brasileiras neste mês de novembro, a partir de um investimento de R$ 13 bilhões. No Acre, 132.796 famílias são contempladas no mês, cujo pagamento começou na 2ª quinzena. São injetados R$81.199.888,00 na economia com esses repasses.

O calendário de repasses segue de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, até o dia 30 (confira abaixo). De outubro para novembro, 400 mil famílias foram incluídas, aumento de 1,89% em relação aos 21,13 milhões de contemplados no mês passado. O valor médio a ser repassado a cada família neste mês é de R$ 607,57.

.Na divisão por regiões, o Nordeste continua à frente no número de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. São 9,91 milhões de beneficiários em 1.794 municípios da região, a partir de um investimento de R$ 5,9 bilhões.

Os números do Nordeste são puxados por quatro estados com mais de um milhão de famílias em novembro de 2022. A Bahia é a Unidade Federativa brasileira com maior número de integrantes do programa de transferência de renda. São 2,62 milhões de famílias beneficiárias em 417 municípios, a partir de um repasse de R$ 1,59 bilhão.

Os outros três estados da região com mais de 1 milhão de beneficiários são Pernambuco (1,71 milhão), Ceará (1,5 milhão) e Maranhão (1,24 milhão).

Veja quanto cada município do Acre está recebendo:

AC ACRELANDIA R$ 1.482.037,00

ASSIS BRASIL R$ 1.138.687,00

BRASILEIA R$ 3.017.325,00

BUJARI R$ 1.083.513,00

CAPIXABA R$ 1.285.446,00

CRUZEIRO DO SUL R$ 8.912.682,00

EPITACIOLANDIA R$ 1.667.818,00

FEIJO R$ 3.630.100,00

JORDAO R$ 1.217.624,00

MANCIO LIMA R$ 2.760.522,00

ANOEL URBANO R$ 1.638.657,00

MARECHAL THAUMATURGO R$ 2.671.163,00

PLACIDO DE CASTRO R$ 1.437.629,00

PORTO WALTER R$ 1.251.970,00

RIO BRANCO R$ 27.529.145,00

RODRIGUES ALVES R$ 2.106.500,00

SANTA ROSA DO PURUS R$ 939.528,00

SENADOR GUIOMARD R$ 2.874.708,00

SENA MADUREIRA R$ 5.921.827,00

TARAUACA R$ 6.276.227,00

XAPURI R$ 1.624.122,00

PORTO ACRE R$ 2.732.608,00

TOTAL R$81.199.888,00