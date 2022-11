Suíça vence Camarões por 1 a 0 no primeiro jogo pelo grupo do Brasil na Copa

Nesta quinta-feira (24), a Suíça estreou com vitória na primeira partida pelo Grupo G da Copa do Mundo, que é a chave que conta com o Brasil. Em duelo no estádio Al Janoub, a equipe europeia precisou suar a camisa para bater Camarões por 1 a 0. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Embolo, atleta que nasceu em solo camaronês e defende a seleção suíça.

Com os três pontos, a tabela do Grupo G conta com a Suíça na liderança. Nesta quinta (24), a seleção brasileira tem a Sérvia pela frente no primeiro compromisso pela Copa do Mundo. A estreia do Brasil na competição conta com cobertura especial do SBT Sports, que terá pré-jogo na Twitch e a tradicional Futlive depois do duelo.

O próximo compromisso da Suíça no torneio é justamente diante da Canarinho, na próxima segunda-feira (28). Derrotada nesta 1ª rodada, a seleção camaronesa vai enfrentar a Sérvia no próximo duelo pela Copa do Mundo.

O jogo

A Suíça teve a bola na maior parte do primeiro tempo, mas não conseguiu entrar na defesa camaronesa. Do outro lado, a seleção africana aproveitou contragolpes para criar as melhores chances da primeira etapa. Em uma delas, Choupo-Moting ganhou da defesa europeia e quase abriu o placar, em lance defendido pelo goleiro Sommer. No último minuto da etapa inicial, o zagueiro suíço Akanji desviou cobrança de escanteio e tirou tinta da trave.

Se começou o primeiro tempo bem, a Suíça iniciou a segunda etapa ainda melhor. Aos dois minutos, Embolo recebeu cruzamento de Shaqiri e bateu forte para estufar a rede. Nascido em Camarões e naturalizado suíço, o camisa 7 da seleção europeia optou por não comemorar o gol contra o país que possui raízes. Depois do gol, a partida ficou mais aberta, principalmente pelos espaços cedidos pelos camaroneses.

Com a vantagem, a seleção suíça passou a ter mais a bola para evitar o empate dos adversários. No fim, Camarões não conseguiu ter tranquilidade para chegar até a defesa da Suíça. Vitória dos suíços por 1 a 0.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: