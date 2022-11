Copa do mundo aumenta vendas e movimenta comércio em geral de Cruzeiro do Sul

O único shopping center de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, está preparado para receber os torcedores que vão ao local assistir ao jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Além de dois telões, há aparelhos de televisão espalhados por todo o local. “Quem for, encontrará espaço seguro, com comida e bebida garantida pelos estabelecimentos do shopping”, cita o dono do espaço, Assem Cameli.

No Balneário Igarapé Preto, uma das barracas também estará com telão montado.

Em várias empresas os funcionários e clientes poderão acompanhar os lances da partida entre Brasil e Sérvia. Em um posto de combustível vão acompanhar tudo no sistema de projeção. “Vamos torcendo e torcer trabalhando”, conta a frentista Beatriz.