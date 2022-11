Estreias de Argentina e França: os jogos desta terça-feira (22) da Copa do Mundo no Catar

Companheiros de ataque no PSG e dois dos principais jogadores do mundo, Lionel Messi e Kylian Mbappé deverão estrear na Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira (22). As seleções de Argentina e França entrarão em campo amanhã pelos grupos C e D da primeira fase do Mundial.

O primeiro jogo do dia será o da Argentina. Às 7h, a seleção Albiceleste enfrentará a Arábia Saudita no estádio Lusail, pela abertura do grupo C.

Em seguida, às 10h, a Dinamarca fará sua estreia contra a Tunísia. A partida, válida pelo grupo D, acontecerá no estádio Cidade da Educação.

México e Polônia farão a segunda partida da primeira rodada do grupo C. As seleções se enfrentarão, às 13h, no estádio 974.

Para fechar o dia da Copa do Mundo, a França enfrentará a Austrália pelo grupo D. A partida será realizada às 16h, no estádio Al Janoub.

Veja abaixo a lista dos jogos de amanhã (22) – horário de Brasília:

Argentina x Arábia Saudita – 7h – Grupo C – Estádio Lusail

Dinamarca x Tunísia – 10h – Grupo D – Estádio Cidade da Educação

México x Polônia – 13h – Grupo C – Estádio 974

França x Austrália – 16h – Grupo D – Estádio Al Janoub

Resultados de hoje da Copa do Mundo 2022

Três jogos foram disputados na Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (21). Foram a campo as seleções da Inglaterra, Irã, Holanda, Senegal, Estados Unidos e País de Gales.

No primeiro jogo do dia, os ingleses bateram os iranianos por 6 a 2. Os gols da Inglaterra foram marcados por Bellingham, Saka (duas vezes), Sterling, Rashford e Grealish. Pelo Irã, Taremi fez os dois gols de honra. Com a goleada, a Inglaterra assumiu a liderança do grupo B.

Pelo grupo A, a Holanda enfrentou dificuldades para superar Senegal por 2×0. A equipe abriu o placar aos 39 minutos do segundo tempo, com Gakpo. Nos acréscimos, Klaassen aproveitou rebote do goleiro Mendy para ampliar.

No último jogo desta segunda-feira, válido pelo grupo B, Estados Unidos e País de Gales empataram por 1 a 1. O gol norte-americano foi marcado por Timothy Weah, aos 35 minutos do primeiro tempo. O empate veio aos 36 minutos no segundo tempo, com gol de pênalti de Gareth Bale.