Prefeitura de Mâncio Lima e SENAR capacitam produtores de café

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do café de Mâncio Lima, a prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Senar, ofereceram mais um curso de capacitação para produtores rurais que cultivam essa cultura no município.

Toda a temática foi voltada para o melhoramento e maior produtividade do café com aulas práticas e teóricas sobre educação ambiental, saúde e segurança no trabalho, educação postural, princípios da produtividade e qualidade, introdução a cafeicultura, análise da cadeia produtiva local, espécies adaptadas a região, diagnóstico e planejamento produtivo, sistema de plantio (aberto e adensado), construção de viveiros, preparo de mudas e preparo de substrato, colheita, pós-colheita e comercialização.

O encerramento do curso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 11, na Casa de Cultura Márcia Alencar e contou com a presença da prefeita em exercício, Ângela Valente, Alana Souza, secretária Municipal de Produção, Tabita Lima, secretária municipal de gabinete, Adermanda Cavalcante, gerente do Escritório da SEPA em Mâncio Lima e Hadamés Wilson, Engenheiro Agrônomo do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

120 produtores de café

Mâncio Lima tem cadastrado 120 produtores do Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Café Conilon Clonal consorciado com outras práticas agrícolas já existentes. A prefeitura fornece o adubo e as mudas aos agricultores cadastrados na secretaria de Produção. Já entregou mais de 32 mil mudas e adubos e investiu com recursos de emendas parlamentes, mais de R$ 2 milhões para a cultura do café. De 2017 até os dias atuais, já conseguiu mais de R$ 17 milhões em investimentos para compra de insumos, equipamentos, patrulha mecanizada, mudas e outros implementos para o fortalecimento da agricultura familiar.